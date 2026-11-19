Lamborghini, Foschini “Con nuova Temerario Spyder due anime per una Fuoriclasse”

ROMA (ITALPRESS) - "La Temerario Spyder è una vettura che definiamo due anime per una Fuoriclasse”. Lo ha detto Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer di Automobili Lamborghini, a margine della presentazione della nuova supersportiva scoperta all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles. "Fuoriclasse l’avevamo già lanciato con la Temerario Coupé per prestazioni, versatilità ed emozioni di guida, ma in questo caso la seconda anima è legata al fatto che si può guidare anche con il tetto aperto". Foschini ha sottolineato la novità tecnica: “Per la prima volta nella storia di Lamborghini una spyder ha un tetto che si richiude verticalmente fra la cabina di guida e il motore, per garantire il centro di gravità più basso possibile e il packaging più compatto possibile, mantenendo le prestazioni viste sulla Temerario Coupé”. Il debutto negli Stati Uniti ha un doppio significato: "Ha una valenza legata all’importanza del mercato, che è il primo nel ranking di Lamborghini, ma anche al fatto che è un mercato fortemente legato al mondo delle spider e delle vetture a tetto aperto”. Los Angeles, ha aggiunto, “è un mercato di riferimento per questo tipo di vettura, perché rappresenta il contesto ideale per guidarla". mrc/gtr