Zielinski “Avversaria per lo scudetto? Pensiamo a noi”

MILANO (ITALPRESS) - “Ma non credo che c'è preoccupazione per i gol subiti perché siamo una grande squadra, abbiamo dimostrato che anche se vai sotto poi siamo riusciti a recuperare, a parte col Real Madrid siamo sempre riusciti fare risultato quindi questa è anche nostra forza”. Lo ha dichiarato il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski intervenuto a margine del Premio Gentleman Fair Play a Milano. “La principale avversaria per lo Scudetto? Sì vedrà più avanti, poi guardiamo a noi stessi, cerchiamo di vincere più partite possibile e poi speriamo che alziamo di nuovo il tricolore. Sicuramente la Roma, la Juve, il Napoli che sono le squadre forti, anche Milan ovviamente”, ha concluso. pia/gm/mca2