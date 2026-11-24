Ue, Guarda “Inaccettabile bilancio che taglia risorse ai cittadini per il riarmo”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “È inaccettabile che il Parlamento europeo continui a sostenere un bilancio che taglia sulle risorse per i cittadini a vantaggio del riarmo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Cristina Guarda. “Le richieste che ci vengono dalle piazze sono chiare. Una camera che non valga 1200 euro, una spesa al supermercato che non ci renda impossibile mangiare adeguatamente. Ci sono persone che in questo momento stanno faticando con dei redditi che sono da classe media, cioè due persone che lavorano e che hanno figli che non riescono a decidere di poter continuare a investire nella futura generazione o a prendersi cura di un anziano non autosufficiente perché i costi sono troppo alti”, ha spiegato l’eurodeputata. xf4/sat/azn