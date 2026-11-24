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Serie D, riflessi e istinto: le parate più belle della 13ª giornata
ROMA (ITALPRESS) - Serie D, riflessi e istinto: le parate più belle della 13ª giornata. Le acrobazie di Bruno (Piacenza), Mastrangelo (Ancona), Simoni (Trapani), Marcone (Saluzzo), Rosin (Flaminia), Salvato (Albalonga), Della Rocca (Trastevere), Mercorelli (Notaresco), Meli (Rondinella) e Beimers (Vigor Campagnano). gm/azn (Fonte video: Lega Nazionale Dilettanti)