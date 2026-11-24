Confitarma presenta il suo Centro studi, tra blue economy e geopolitica del mare

ROMA (ITALPRESS) - Confitarma ha presentato nella sua sede di Roma il Centro studi Blue Horizons, dedicato all'analisi su sostenibilità, innovazione e ricerca interdisciplinare sul mare, gli oceani e i fondali. Un focus particolare è su trasporto marittimo, diritto del mare, blue economy e geopolitica. “E’ evidente che la geopolitica del mare è sempre più attuale e lo sarà sempre di più”, commenta per l’agenzia Italpress il presidente del Centro studi Blue Horizons, ammiraglio Enrico Credendino. Il Centro studi rappresenta “una tappa importante per Confitarma, che da tempo sta approfondendo i temi della marittimità del Paese”, dichiara Luca Sisto, direttore generale Confitarma e direttore del Centro studi Blue Horizons. lcr/azn