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Serie D, gol da applausi: le perle della 13ª giornata
ROMA (ITALPRESS) - Serie D, gol da applausi: le perle della 13ª giornata. I colpi di genio di Asanji (Milan), Labriola (Lucchese), Alfiero (Alessandria), Sabba (Mestre), Calemme (Termoli), Pino (Follonica Gavorrano), Cabrera (Francavilla), Tarko (Brian Lignano), Diallo (Luparense), Kouko (Scandicci), Valmori (Castellanzese) e Tonin (La Rocca Altavilla). gm/azn (Fonte video: Lega Nazionale Dilettanti)