Zes, Sangiuliano “Rilanciano Sud, basta assistenzialismo alla Conte”

NAPOLI (ITALPRESS) - "La ZES è stato uno strumento formidabile inventato dal governo Meloni che ha consentito a Sud di rivitalizzare il sistema delle imprese e ci ha portato a questi risultati straordinari". Lo ha dichiarato il coordinatore Regionale di Fratelli d'Italia in Campania e capogruppo di opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'iniziativa che si è tenuta a Napoli 'Sud locomotiva d' Italia', il primo di un ciclo di incontri promosso da Carolina Varchi, responsabile di FdI per le politiche del Mezzogiorno. "Il sud - ha proseguito Sangiuliano - in alcune aree cresce più del nord Italia. Questo perché noi vogliamo creare nel mezzogiorno del lavoro vero, del lavoro autentico. Noi crediamo nei giovani e pensiamo che i giovani abbiano diritto ad un lavoro di qualità, non all'assistenzialismo da divano contemplato da Roberto Fico o da Giuseppe Conte. Noi pensiamo che il lavoro sia la proiezione della personalità e delle persone e quindi pensiamo che ci sia un diritto fondamentale a voler lavorare. Per fare questo bisogna incentivare gli investimenti e il sistema delle imprese". xm9/pc/azn