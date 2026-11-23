Regionali in Sicilia, Pellegrino “Candidature? Deciderà Roma in base a indicazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - “Per quanto riguarda il problema delle candidature, è ovvio che attraverso quelli che saranno poi magari i suggerimenti della politica regionale deciderà Roma in un momento centrale della discussione, però sempre sulla base di quelle che saranno le argomentazioni, le riflessioni, le considerazioni che farà la politica regionale”. Così Stefano Pellegrino, capogruppo FI all’ARS, in merito alle candidature per le prossime regionali in Sicilia. xd6/pc/azn