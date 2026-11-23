Regionali in Sicilia, Pace “Chiediamo chiarezza. Pronti ad andare da soli”

PALERMO (ITALPRESS) - “Chiederemo di fare chiarezza. Al di là della finanziaria, che penso che ne parleremo a margine della riunione, dobbiamo fare chiarezza tra di noi, capire alcune cose, a partire dal fatto se il candidato presidente della Regione Siciliana lo debbano scegliere i siciliani oppure no, se deve scegliere Roma. Capire chi fa parte della coalizione, la vicenda di Cateno De Luca… che non capiamo se è dentro o fuori la coalizione. A nostre spese abbiamo capito che ci ha tolto un bel po' di persone, tutte del centrodestra, per poi dire che ha le mani libere nel centrodestra. Anche la vicenda della Lega è da chiarire: stiamo subendo un attacco giornaliero da un partito che noi credevamo alleato. E oggi lo dirò candidamente: se la nostra componente non è gradita a questa coalizione o se siamo ospiti indesiderati, noi siamo pronti a fare la nostra battaglia anche da soli, con un nostro candidato. Probabilmente avremo anche più facilità per fare le nostre liste e andare avanti, e poi ci incontreremo più avanti”. Così Carmelo Pace, capogruppo della Dc, arrivando nella sede regionale di Fratelli d’Italia, per il vertice del centrodestra, sulla finanziaria. xd6/pc/azn