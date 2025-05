Zangrillo al Parco Verde di Caivano “Costruire un futuro con sguardo alle nuove generazioni”

CAIVANO (ITALPRESS) – Si è svolta al Parco Verde di Caivano, la seconda edizione della “Giornata del Gioco”, istituita un anno fa. All’iniziativa ha preso parte il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, insieme a oltre 300 bambini e alla comunità locale. Una mattinata di festa e condivisione che ha rappresentato anche un segno concreto dell’impegno del Dipartimento della Funzione Pubblica verso il territorio e le nuove generazioni, nell’ambito del più ampio percorso di rilancio dell’area.

“È una grande gioia essere qui oggi per celebrare questa giornata che dimostra la straordinaria capacità di Caivano e della sua comunità di saper ripartire. Proprio da luoghi simbolo, come il Parco Verde, i bambini, con la loro energia e il loro entusiasmo, hanno saputo dare un volto nuovo a questo territorio, fatto di speranza, inclusione, rispetto delle regole e partecipazione. È la prova concreta di quanto sia fondamentale una rete educativa in grado di trasmettere ai cittadini di domani il senso delle regole e l’amore per la propria comunità”, ha sottolineato il ministro.

L’evento ha permesso di riaffermare i valori della legalità e di rafforzare il legame con le Istituzioni, anche grazie alle iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica. Numerosi i progetti promossi, mirati a migliorare l’efficienza amministrativa attraverso supporto organizzativo, formazione del personale e interventi per la qualità dei servizi. La giornata si è aperta con il ministro Zangrillo, accolto dall’entusiasmo del Consiglio delle Bambine e dei Bambini di Caivano, che ha dato il via al programma di festa e divertimento. In programma attività ludiche, giochi permanenti ispirati alla legalità e sport. Tra i momenti più attesi, il torneo di calcetto con la partecipazione di due icone del calcio italiano: Fabio Quagliarella, campione e attaccante della Nazionale, e Fabio Maresca, arbitro di fama internazionale. Un incontro emozionante per i bambini, che hanno potuto vivere il valore dello sport come occasione di crescita e rispetto delle regole.

Nel corso della giornata i piccoli rappresentanti del Consiglio delle Bambine e dei Bambini hanno chiesto a Fabio Maresca di poter approfondire le regole del calcio con un corso da arbitro, proposta accolta con entusiasmo dal direttore di gara che si è reso subito disponibile a esaudire la richiesta. Conclusa la mattinata al Parco Verde, il ministro ha visitato i quattro Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto su Caivano: Mameli, De Gasperi, Milani e Parco Verde, ai quali sono stati donati giochi e materiale educativo. “La necessità di partire dalle scuole per investire nella crescita dei cittadini di domani”, ha ricordato il ministro, è al centro dell’intervento educativo. La visita ha rappresentato un nuovo tassello nel percorso di rilancio di Caivano, con i bambini veri protagonisti della giornata e del futuro del territorio. La Giornata del Gioco si è confermata una testimonianza concreta della vicinanza delle Istituzioni, riaffermando – attraverso lo strumento universale del gioco – i valori della condivisione, del rispetto e dell’inclusione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).