Gp Gran Bretagna, Marrafuschi “Degrado gomme in linea con le nostre previsioni”

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Il fine settimana di Silverstone è iniziato nel rispetto delle attese sul fronte pneumatici e il pubblico di casa ha ricevuto una gradita sorpresa grazie alla pole position della Sprint conquistata da uno dei beniamini britannici. La prima parte dell’unica ora di prove libere è servita alle scuderie per prendere confidenza con la C1, una mescola che, prima di Silverstone, era stata utilizzata soltanto a Suzuka. Le C2 e C3, invece, sono state impiegate principalmente nei performance run, permettendo ai team di raccogliere dati utili in vista dei prossimi appuntamenti del weekend”. Così il direttore Motorsport Pirelli, Dario Marrafuschi, dopo il venerdì del Gp della Gran Bretagna di Formula 1.

“In entrambe le sessioni odierne il degrado si è rivelato in linea con le nostre previsioni e anche il primo delta prestazionale rilevato tra Medium e Soft, a parità di carico di carburante, si è attestato attorno ai quattro decimi, circa un decimo in meno rispetto a quanto indicato dalle simulazioni. Sarà interessante verificare domani quali mescole troveranno spazio nella gara Sprint, perché, allo stato attuale, anche la Soft sembra poter rientrare tra le opzioni competitive, specialmente per chi è nella seconda metà della griglia”, ha aggiunto Marrafuschi.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).