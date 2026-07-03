FIRENZE (ITALPRESS) – Una storia fatta di campioni che hanno dimostrato come il successo più grande sia quello costruito su rispetto e integrità. È quella del Premio internazionale Fair Play Menarini, che sul palco del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha celebrato in grande stile i suoi trent’anni, acclamando vincitori alcuni dei più grandi protagonisti dello sport internazionale.

Tra i premiati di questa edizione ex campioni di calcio come Diego Milito, Emilio Butragueño e Gianfranco Zola, il fuoriclasse dell’asta Armand Duplantis, il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, il simbolo dello sport paralimpico Bebe Vio Grandis e l’ex cestista Achille Polonara.

“Il Premio Internazionale Fair Play Menarini giunge al suo trentesimo anniversario: un lungo percorso durante il quale tanti campioni hanno raccontato le loro storie e, attraverso di esse, abbiamo potuto celebrare i valori che stanno dietro alle vere vittorie: l’etica, la lealtà, il rispetto dell’avversario e delle regole”, spiega Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini.

A ricevere il riconoscimento anche Fabio Caressa, inconfondibile volto e voce del giornalismo sportivo. Accanto a loro hanno celebrato questo importante traguardo anche gli Ambasciatori del Fair Play Menarini Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujacic, Giacomo Perini e Andrea Zorzi, testimoni del percorso e del messaggio che il Premio continua a promuovere.

“Penso che se ci guardiamo intorno, vediamo che il mondo ha bisogno di fair play, di valori veri perché altrimenti non c’è più niente che ci guida nella vita. Celebrare i valori del fair play nello sport e cercare in qualche modo di sostenerli sempre nella vita, è il faro che ci guida nel nostro operato”, ha spiegato l’azionista e membro del board Menarini, Lucia Aleotti.

– foto da video Italpress –

(ITALPRESS).