Cina: portavoce, prosegue cooperazione con Nepal su meteo, risorse, prevenzione

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun ha affermato che la Cina e il Nepal mantengono una solida cooperazione nei settori della meteorologia, della conservazione delle risorse idriche e della prevenzione e del controllo dei disastri.

Guo ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda durante un briefing regolare con la stampa, aggiungendo che, dopo la tragedia causata dalla colata di fango, Cina e Nepal hanno mantenuto una comunicazione fluida in materia di ricerca e soccorso, condivisione delle informazioni e prevenzione dei disastri secondari.

“Abbiamo fornito al Nepal dati meteorologici e idrologici, svolto consultazioni tra esperti e condiviso informazioni di allerta precoce. La Cina continuerà a fornire un solido sostegno al Nepal nelle sue operazioni di soccorso e rafforzerà la cooperazione con il Nepal nella prevenzione e nel controllo dei disastri, a beneficio comune dei due popoli”, ha aggiunto Guo.

Guo ha affermato che, in seguito alla tragedia, il governo nepalese si è impegnato pienamente nelle attività di risposta all’emergenza e di soccorso e che la comunità internazionale si è mobilitata per fornire aiuto. Le decisioni e le richieste del governo nepalese dovrebbero essere rispettate, anziché diventare oggetto di speculazioni infondate, ha affermato.

(ITALPRESS).