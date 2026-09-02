IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri ha dichiarato che Cina ed Egitto rappresentano un esempio di amicizia, solidarietà e coordinamento tra Paesi in via di sviluppo, grazie a una forte fiducia politica reciproca, a una proficua cooperazione di mutuo beneficio e a uno stretto ed efficace coordinamento negli affari multilaterali.

Xi ha formulato queste osservazioni in un discorso scritto diffuso al suo arrivo al Cairo in occasione di una visita di Stato in Egitto, su invito del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi.

(ITALPRESS).