Egitto, Al-Sisi accoglie Xi Jinping al Cairo

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e la first lady egiziana Entissar Al-Sisi hanno accolto oggi all’aeroporto internazionale del Cairo il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, all’inizio della visita ufficiale del leader cinese in Egitto. Secondo quanto riferito dal portavoce ufficiale della Presidenza della Repubblica egiziana su facebook, la cerimonia di benvenuto si è svolta all’insegna della calorosa accoglienza riservata all’ospite cinese.

Alla cerimonia hanno partecipato bambini e giovani con le bandiere di Egitto e Cina, mentre cittadini egiziani e cinesi si sono radunati per esprimere sentimenti di amicizia e dare il benvenuto al presidente Xi Jinping. La scena ha rappresentato un’ulteriore testimonianza della profondità dei legami storici e dell’amicizia che uniscono i due popoli, ha confermato la presidenza.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).