IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping arriva al Cairo per una visita di Stato in Egitto, su invito del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, il primo settembre 2026. Al loro arrivo all’Aeroporto internazionale del Cairo, Xi e sua moglie Peng Liyuan sono stati accolti dal presidente egiziano e dalla consorte.

-Foto Xinhua-

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