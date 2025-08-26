West Nile, fuori pericolo la paziente ricoverata a Messina

MESSINA (ITALPRESS) – È stata sciolta la prognosi per la paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico di Messina a seguito di infezione da virus West Nile. La donna, in degenza ordinaria, è ora fuori pericolo di vita. Lo ha reso noto il responsabile dell’Unità Malattie Infettive, Antonio Albanese, precisando che gli ultimi esami hanno escluso danni cerebrali significativi.

La paziente, già vigile da sabato, resterà ricoverata per completare un ciclo di riabilitazione. Le autorità sanitarie rinnovano l’invito alla popolazione a seguire le misure preventive contro la proliferazione delle zanzare, principali vettori del virus.

– foto IPA Agency –

