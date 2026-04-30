PALERMO (ITALPRESS) – “Occorreva reintegrare il governo regionale in tutte le sue figure, quindi abbiamo completato la squadra e questa ci porterà alle elezioni: stiamo lavorando bene, spesso in silenzio, e portiamo risultati”. Così il presidente della Regione, Renato Schifani, in un’intervista al Tgr Rai Sicilia. “C’è un clima di grande collaborazione sia tra assessori sia tra partiti”, aggiunge Schifani, che in merito alla riconferma dell’assessore Elvira Amata, commenta: “Rispetto il principio di non colpevolezza: lo dice la Costituzione, per cui ho preso atto della valutazione di Fratelli d’Italia, che rispetto, anche perché sono un fermo garantista”.

“Capisco che parlare di malumori faccia presa sotto il profilo mediatico, ma ora in Forza Italia è arrivato Minardo e voglio ringraziarlo pubblicamente: è una persona di grande spessore, che ha dato un grande contributo alla soluzione della crisi interna”, ha aggiunto.

“Sui termovalorizzatori stiamo rispettando il cronoprogramma: l’obiettivo è iniziare i lavori entro fine anno o al massimo entro gennaio. È di oggi la notizia che i progettisti hanno depositato il loro lavoro per le due sedi: siamo molto concentrati sull’esigenza di dare ai siciliani più igiene, più pulizia e recupero energetico”, ha detto sui termovalorizzatori.

– foto IPA Agency –

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