Von der Leyen “La sicurezza europea è entrata in una nuova era”

IPA73950630 - European Commission President Ursula von der Leyen addressed the media following the Commission...s meeting on Monday, April 13, 2026, at the Berlaymont in Brussels, Belgium. In response to the Middle East crisis, which has driven up the EU...s energy bills by ...22 billion in just 44 days, the European Union is preparing immediate measures to coordinate among member states and support vulnerable households. At the same time, it is accelerating its decarbonization strategy, focusing on renewable and nuclear energy to reduce dependence on fossil fuels and strengthen energy security - Photo by Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La sicurezza europea è entrata “in una nuova era”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in occasione dell’apertura del vertice della Nato ad Ankara. “Gli Stati membri si stanno riarmando per difendere l’Europa e allo stesso tempo rafforzare l’Alleanza. Stanno raddoppiando le spese per la difesa”, ha precisato von der Leyen.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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