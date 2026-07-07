Von der Leyen “La sicurezza europea è entrata in una nuova era”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La sicurezza europea è entrata “in una nuova era”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in occasione dell’apertura del vertice della Nato ad Ankara. “Gli Stati membri si stanno riarmando per difendere l’Europa e allo stesso tempo rafforzare l’Alleanza. Stanno raddoppiando le spese per la difesa”, ha precisato von der Leyen.

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