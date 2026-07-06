Vertice Nato, Costa e von der Leyen vedranno Erdogan ad Ankara

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si recherà ad Ankara il 7 e 8 luglio. Martedì parteciperà alla cena dei leader in vista del vertice Nato, mentre mercoledì incontrerà il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il vertice Nato sarà dedicato agli investimenti nella difesa, alla produzione industriale, al sostegno all’Ucraina e a più ampie questioni regionali.

“Un’Europa più forte significa una Nato più forte”, afferma Costa. “Maggiori investimenti nella difesa si traducono in capacità reali, in un’industria della difesa più resiliente e in una maggiore prontezza. Mentre l’Europa accelera sulla difesa, rafforza l’Alleanza e la nostra sicurezza collettiva. Nel mondo sempre più complesso di oggi, il partenariato Ue-Nato è più importante che mai”.

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