ROMA (ITALPRESS) – La presidente della Commissione Europea è a Kiev per la mia undicesima visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio del 2022. “È un momento speciale. L’Ucraina ha impresso un forte slancio alle operazioni militari. La situazione sta cambiando a suo favore”, scrive su X von der Leyen, che con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato “una nuova partnership industriale per la difesa tra l’Ue e l’Ucraina”.

“L’Ucraina è diventata, per molti aspetti, un fornitore di sicurezza di rete per l’Europa – sottolinea la presidente della Commissione Ue -. E questo implica anche un nuovo modo di collaborare”. Sempre su X von der Leyen evidenzia: “Lo spirito dell’Ucraina è unico. E si descrive al meglio con la parola “Nezlamnist”. Indomabile e indistruttibile. Stoico e incrollabile. È lo spirito fondante dell’Europa. Perché l’Ucraina è Europa”.

– Foto profilo X Ursula von der Leyen –

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