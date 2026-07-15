MILANO (ITALPRESS) – Jean-Brice Dumont sarà il nuovo CEO di MBDA a partire dal 1° novembre 2026, succedendo a Eric Béranger che è alla guida del Gruppo dal 2019. Il processo di passaggio di consegne avrà inizio a ottobre, per garantire una graduale transizione.

Dumont, spiega una nota, vanta una vasta esperienza internazionale nel settore dell’aerospazio e della difesa, essendo stato per oltre 14 anni membro di vari executive committee di Airbus nel ruolo di Head of Engineering, in Airbus Helicopters, Airbus Commercial e nel Gruppo Airbus. Da cinque anni è a capo delle divisioni Air Power and Military Air Systems di Airbus Defence and Space, basato in Spagna. Nel corso della sua carriera, Jean-Brice Dumont si è concentrato su importanti programmi internazionali come Tiger, NH90 e H160/HIL, così come su una gamma di programmi commerciali di Airbus, in particolare, sul lancio dell’A321XLR e dell’A350F. Nel corso degli ultimi cinque anni, ha lavorato sulla resilienza di programmi chiave come A400M, guidando al contempo la modernizzazione dell’attuale flotta di Eurofighter, A330 MRTT e C295, contestualmente alla gestione del ramp-up industriale. Ha attivamente guidato la preparazione al futuro, con programmi di prossima generazione in tutti i segmenti (droni, missioni, trasporto, combattimento).

Sotto la guida di Eric Béranger, MBDA ha attraversato sette anni di trasformazione ed espansione. Dal 2019, il Gruppo ha raggiunto una nuova dimensione strategica, passando da un’azienda da circa 3 miliardi di euro con 12.000 dipendenti ed un portafoglio ordini di 18 miliardi di euro, ad un’azienda da quasi 6 miliardi di euro con 22.000 dipendenti ed un portafoglio ordini di 44 miliardi di euro, in continua crescita. MBDA si è affermata come attore chiave nel processo di riarmo europeo, aumentando la propria produzione – raddoppiata tra il 2023 e il 2025 – e riducendo al contempo i tempi dei cicli produttivi, grazie ad un imponente piano di investimenti che continua a crescere. MBDA ha inoltre ridefinito il proprio portafoglio prodotti, per fornire alle forze armate europee e ai loro alleati soluzioni sovrane, adeguate alle minacce di oggi e di domani.

“Sono onorato di entrare a far parte di MBDA in un momento in cui il Gruppo si trova al centro della difesa dell’Europa e dei suoi alleati – ha detto Dumont -. Vorrei ringraziare di cuore Eric che mi consegna un Gruppo che ha attuato una profonda trasformazione ed è sempre più forte e pronto ad affrontare le sfide future. Non vedo l’ora di incontrare tutte le persone di MBDA e di portare avanti la missione che mi è stata affidata. Stiamo affrontando sfide senza precedenti e sono certo che insieme, grazie al know-how unico, alle competenze e allo spirito di innovazione che caratterizzano MBDA, riusciremo a portare avanti con successo questo percorso”.

Per Simon Barnes, Chairman di MBDA, “Jean-Brice entra a far parte di MBDA con un eccellente curriculum e gli diamo un caloroso benvenuto. Eric passerà il testimone alla guida di un Gruppo che ha la fiducia dei suoi clienti, un portafoglio ordini senza precedenti, un assetto industriale in piena espansione, tecnologie di altissimo livello, grande spirito di collaborazione e, soprattutto, le persone di MBDA. Insieme al Board di MBDA, auguriamo a Eric il meglio per il nuovo capitolo del suo percorso e a Jean-Brice pieno successo nel suo nuovo ruolo”.

Eric Béranger ha dichiarato: “Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i team di MBDA per il loro straordinario impegno. Quando sono entrato a far parte dell’azienda nel 2019, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare quello che ci attendeva. Abbiamo affrontato ogni sfida a testa alta e oggi MBDA è più che mai fondamentale per la pace e la sicurezza globali. In questo momento storico, servire MBDA e i suoi clienti è stato per me motivo di grande orgoglio. Sono certo che Jean-Brice porterà avanti la trasformazione di MBDA, basandosi sul modello unico che questa azienda rappresenta, per soddisfare le esigenze future”.

– foto ufficio stampa MBDA –

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