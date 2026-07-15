L’Unione europea autorizza l’Ucraina ad acquistare componenti per droni da fornitori cinesi

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea ha autorizzato l’Ucraina a derogare, in via eccezionale, alle regole che disciplinano gli approvvigionamenti della difesa finanziati da Bruxelles, consentendo a Kiev di acquistare componenti per droni da fornitori cinesi qualora non siano reperibili sul mercato europeo nei tempi e nelle quantità richieste.

La decisione, anticipata dal Financial Times e riscontrabile nella documentazione ufficiale della Commissione europea, riguarda la prima tranche di circa 5,9 miliardi di euro destinata ai sistemi senza pilota nell’ambito del nuovo programma europeo di sostegno alla difesa ucraina.

Il provvedimento pubblicato da Bruxelles non cita espressamente la Cina, ma conferma di aver accolto la richiesta presentata dal governo ucraino dopo aver verificato l’impossibilità di reperire rapidamente componenti equivalenti presso fornitori dell’Ue o dei Paesi partner. Secondo il quotidiano britannico, la deroga riguarda specifiche parti di produzione cinese indispensabili per mantenere i ritmi della filiera nazionale dei droni.

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