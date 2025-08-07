Violenza sessuale nei confronti del figlio quindicenne, arrestata una donna a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Una donna di 50 anni è stata arrestata a Catania con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti del proprio figlio minorenne. La polizia di Stato coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, scrive la Procura in una nota, ha eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari nei confronti della donna, dopo la segnalazione della comunità a cui il minore era stato affidato.

Gli accertamenti avviati dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, su precise direttive della Procura, hanno consentito di evidenziare diversi elementi probatori utili a ricostruire i fatti di indagine. Grazie anche all’analisi dei contenuti dei device sequestrati, contenenti numerosi messaggi vocali, foto e video di natura sessuale, risulterebbe che la donna, abusando della condizione di inferiorità psichica del proprio figlio minore di anni 15, “aveva indotto l’adolescente, sin da quando questi aveva 13 anni, a compiere atti sessuali con l’invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito nonché foto e video di autoerotismo”.

Il minore, sentito successivamente dal pubblico ministero con l’assistenza di una psicologa, ha confermato “con profondo senso di imbarazzo quanto emerso dagli accertamenti tecnici”. La Procura, sulla base degli elementi acquisiti, ha richiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Polizia Postale, con l’applicazione del braccialetto elettronico alla donna e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo con la vittima.

