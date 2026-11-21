BOLOGNA (ITALPRESS) – Circa 68 milioni di euro sono già stati versati da Agrea a 15mila aziende agricole dell’Emilia-Romagna, pari a oltre il 90% dell’importo liquidabile per gli anticipi 2026 delle misure a superficie del Complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Rispetto alla campagna 2025, le risorse erogate crescono di 5 milioni di euro e le domande liquidate aumentano di circa 600 unità, con l’avvio dei pagamenti anticipato al 20 ottobre grazie alla collaborazione con Agea e alla riorganizzazione di Agrea. Le somme si dividono quasi a metà tra interventi agroambientali e indennità compensative: oltre 21 milioni sono andati alle zone montane svantaggiate, circa 17 milioni all’agricoltura biologica, circa 13 milioni alle altre zone svantaggiate, oltre 7 milioni alla produzione integrata e circa 4,7 milioni al ritiro dei seminativi dalla produzione. Sul piano territoriale guidano Bologna (11,4 milioni) e Ferrara (10,5 milioni).

“Far arrivare questi anticipi quasi un mese prima del solito significa sostenere il reddito delle imprese e permettere loro di programmare al meglio le proprie attività – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi-. Quest’anno abbiamo ridotto i tempi, erogato 5 milioni di euro in più e liquidato circa 600 domande in più, un risultato dovuto anche alla riorganizzazione di Agrea e alla razionalizzazione dei controlli. Questi pagamenti sostengono il reddito di chi continua a fare agricoltura in montagna e nelle altre aree svantaggiate e di chi assume impegni ambientali, a partire dalle aziende che scelgono il biologico e la produzione integrata. Sono quindi importanti soprattutto in un momento in cui la crisi energetica si fa sentire, per dare alle imprese agricole le condizioni di continuare a produrre, dare continuità alle filiere e salvaguardare la capacità dell’Emilia-Romagna di creare valore, generare lavoro e competere sui mercati”.

– foto IPA Agency –

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