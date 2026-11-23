BOLOGNA (ITALPRESS) – Negozi sfitti trasformati in spazi culturali, nuovi murales, arredi urbani rinnovati nei parchi, più telecamere di sorveglianza ed educatori di strada. È il piano da 300 mila euro al centro dell’accordo tra Regione Emilia-Romagna (che finanzia 240 mila euro) e Comune di Parma (60 mila euro) per migliorare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri Oltretorrente e Pablo, nell’area che collega il Parco Ducale al centro storico. Il progetto “Intorno al cuore verde della città” unisce riqualificazione e prevenzione sociale: oltre all’installazione di nuove telecamere tra Parco Ducale, Ospedale Maggiore e Biblioteca di Alice, verranno potenziati gli street tutor per la mediazione dei conflitti, gli educatori di strada rivolti ai giovani e i gruppi di controllo di vicinato.

“La sicurezza si costruisce anche restituendo vitalità ai quartieri e creando occasioni di incontro: un negozio vuoto che torna a ospitare cultura e uno spazio pubblico curato aiutano a prevenire il disagio affiancando il lavoro delle forze dell’ordine”, spiega il presidente della Regione, Michele de Pascale. Per il sindaco di Parma, Michele Guerra, “la cura degli spazi, la vitalità del commercio e il presidio del territorio non sono risposte alternative ma parti dello stesso lavoro per intervenire sulle cause dei problemi”.

– foto IPA Agency –

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