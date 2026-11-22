ROMA (ITALPRESS) – Parte di una palazzina residenziale di cinque piani è collassata a Dymer, nella regione di Kiev, dopo un attacco di droni russi. A darne notizia su X è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui nove persone sono già state evacuate e un incendio è stato domato. “Purtroppo, però – scrive Zelensky -, potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie: 14 risultano ancora disperse. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto”. Un bambino è rimasto ferito in un attacco russo con bombe aeree guidate contro edifici residenziali a Zaporizhzhia.

Complessivamente, 20 regioni dell’Ucraina sono state colpite dagli attacchi russi questa settimana: “La Russia ha lanciato circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree e 165 missili di vario tipo. Un numero significativo era costituito da missili balistici, inclusi quelli nordcoreani. I russi aiutano costantemente Pyongyang a modernizzare per migliorarne la precisione”, sottolinea il leader ucraino. “In questo contesto, è particolarmente difficile comprendere i ritardi nella fornitura di intercettori antibalistici all’Ucraina. Dobbiamo rafforzare la nostra difesa. È fondamentale che gli Stati Uniti autorizzino il trasferimento dei missili per i sistemi Patriot che i nostri partner hanno già finanziato”, aggiunge

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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