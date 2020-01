VILLA IGIEA DI PALERMO AL TOP SECONDO IL NY TIMES

L’inizio dell’anno è anche la fine della pausa natalizia. Un momento in cui si setaccia il calendario a caccia di “ponti” per pianificare piccoli viaggi, se non già le lunghe ferie estive. Il New York Times per il secondo anno consecutivo segnala le destinazioni italiane di Rocco Forte Hotels tra le mete che valgono da sole un viaggio: il 2019 è stato l’anno della Puglia con la Masseria Torre Maizza mentre quest’anno nel mirino c’è la Sicilia con la palermitana Villa Igiea. Villa Igiea nel 2020 sarà la novità nella Regione.

Le prenotazioni sono già aperte in vista dell’1 giugno, data di avvio di stagione per il nuovo albergo della collezione Rocco Forte Hotels. La struttura mantiene il fascino che fu di casa Florio e osserva Palermo dalla sua posizione privilegiata, leggermente laterale rispetto al centro città. A conquistare Il NYTimes è, tra le altre cose, il servizio plastic-free firmato da Rocco Forte Hotels. Sarà un lusso senza sforzo, anche nel suo impegno green quotidiano: dall’eleganza di infradito in paglia, all’acqua servita in pregevoli box di carta.