ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà a Bruxelles il 30 novembre un incontro promosso dalla Uila sul tema: “Più valore nel piatto, più giustizia nei campi – Sicurezza alimentare e dignità del lavoro: le sfide della nuova Pac, le potenzialità della bilateralità in Italia”.

All’iniziativa, insieme ai componenti della segreteria nazionale e ai segretari regionali della Uila, interverranno i rappresentanti delle associazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e gli Europarlamentari italiani di diversi gruppi politici.

In una fase storica in cui l’Unione Europea è chiamata a ridefinire le priorità strategiche del proprio sistema agroalimentare, la Uila propone un modello di sviluppo che unisca la tutela produttiva alla dignità del lavoro, che coniughi la sostenibilità ambientale ed economica con quella sociale e che faccia valere il principio della reciprocità negli accordi commerciali, garantendo che prodotti e imprese che accedono al mercato europeo rispettino i medesimi standard ambientali e di tutela dei diritti del lavoro richiesti alle imprese europee.

In questo scenario, la Uila intende promuovere in Europa il modello italiano di dialogo sociale in agricoltura, basato sul ruolo e sulla capacità delle parti sociali di fare squadra e di trovare, attraverso il sistema della bilateralità, soluzioni concrete ed efficaci alle esigenze e alle aspettative dei lavoratori e delle aziende.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare un’edizione aggiornata del volume “Bilateralità territoriale è il futuro del lavoro agricolo”, che sintetizza la realtà degli Enti bilaterali agricoli territoriali (Ebat) presenti nelle province italiane e delle centinaia di prestazioni da essi erogate. Lo studio offre, inoltre, una fotografia nitida della forza lavoro di ogni territorio, realizzata attraverso l’elaborazione dei dati INPS sugli operai agricoli.

– Foto ufficio stampa Uila –

(ITALPRESS).