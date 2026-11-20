VICENZA (ITALPRESS) – Ieri la commissione Industria, Ricerca ed Energia (ITRE) del Parlamento europeo ha dato il via libera allo Space Act, la prima legge europea sullo spazio. Il testo della relatrice Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d’Italia-Ecr e vicepresidente della commissione, è passato con 72 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astensioni. Il voto apre la strada ai negoziati con Consiglio e Commissione. In serata Donazzan ha parlato del provvedimento davanti alle famiglie in una scuola di Vicenza, insieme a due imprese del settore, Qascom e Officina Stellare.

“Oggi chi lavora nello spazio deve fare i conti con un mosaico di regole nazionali – ha spiegato Donazzan -. Con lo Space Act ci sarà una regola comune per tutta l’Unione. Abbiamo dimezzato i tempi delle autorizzazioni, eliminato adempimenti che duplicavano altre norme e previsto un regime alleggerito per pmi e centri di ricerca“. Per l’europarlamentare la partita è anche geopolitica: “Navigatori, pagamenti, trasporto aereo e reti elettriche dipendono dai satelliti. Lo spazio è autonomia strategica e la competizione è con Stati Uniti e Cina”.

“Congratulazioni alla collega Elena Donazzan, relatrice del Parlamento europeo sullo Space Act, per il grande lavoro svolto e per il risultato straordinario ottenuto oggi in commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE): la sua relazione è stata approvata con 72 voti a favore, un solo contrario e 2 astensioni, e la Commissione ha dato il via libera all’avvio dei negoziati con il Consiglio. Un testo che semplifica le autorizzazioni e riduce gli oneri burocratici, in particolare per le piccole e medie imprese, le startup e i piccoli operatori, senza rinunciare a sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali”. Così Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, commentando il voto.

“È un risultato in piena coerenza con l’impegno del governo italiano: l’Italia grazie al governo Meloni è stata la prima in Europa a dotarsi di una legge organica sullo spazio, che ha fatto delle attività spaziali un interesse strategico nazionale, con un unico sportello per le autorizzazioni e l’Agenzia spaziale italiana come autorità tecnica di riferimento – prosegue -. Dai lanciatori Ariane e Vega al programma IRIS2, dagli investimenti del PNRR alla cooperazione con gli Stati Uniti, l’Italia è protagonista della nuova strategia spaziale europea. Oggi il Parlamento europeo segue la strada che la nostra nazione ha aperto per prima: regole chiare, meno burocrazia e più competitività per un settore che è frontiera di sovranità, sicurezza e crescita”.

– foto IPA Agency –

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