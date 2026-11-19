IZMIR (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Nato ha annunciato a Izmir, alla conferenza Nato Edge 26, l’avvio di Starlift, il programma per assicurare agli utenti militari l’accesso ai lanci di satelliti su vettori commerciali. Dieci alleati, tra cui l’Italia, e la Corea del Sud si sono impegnati il 29 ottobre a finanziare l’iniziativa attraverso l’Agenzia Nato di supporto e approvvigionamento (Nspa), a margine della riunione dei direttori nazionali degli armamenti. Con l’Italia figurano Belgio, Canada, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Turchia. Il progetto, avviato nel 2024 con 14 alleati e allargato a luglio al Canada, entra così nella fase di attuazione con il gruppo dei finanziatori indicato a Izmir. Il servizio previsto faciliterà la prenotazione di posti a bordo di razzi commerciali e si appoggerà a una rete di basi di lancio nei Paesi alleati e in Corea del Sud. Aggregando la domanda e coordinando i requisiti, la Nato punta a rendere l’accesso allo spazio “più resiliente, più rapido nel rispondere alle esigenze e più efficiente sotto il profilo dei costi”. Lo spazio è un dominio operativo dell’Alleanza dal 2019 e sostiene comunicazioni, navigazione, intelligence e allerta precoce. Il programma prevede anche sperimentazioni per preparare lanci con breve preavviso e coordinare il traffico aereo e marittimo durante le operazioni.

All’apertura di Edge, OpenAI ha reso noto che collabora con l’Agenzia Nato per le comunicazioni e l’informazione (Ncia) per fornire con Daybreak alle istituzioni centrali dell’Alleanza modelli di intelligenza artificiale per la difesa delle reti. Secondo l’azienda, l’utilizzo ha raggiunto fino a 300 miliardi di token al mese, conteggiando le unità di testo in ingresso e in uscita. Dylan Browne, direttore generale della Ncia, ha definito questi modelli “un salto generazionale nella sicurezza informatica” e ha precisato che lo studio dei consumi e dei costi aiuterà l’agenzia a valutare le soluzioni e a orientare gli acquisti futuri.

– foto IPA Agency –

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