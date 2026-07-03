ROMA (ITALPRESS) – La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola invita l’Europa ad “assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza”, perché “il tempo in cui potevamo contare sugli altri per proteggerci è finito”. In un’intervista a La Stampa, Metsola ha ribadito che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea rappresenta “un investimento geopolitico: significa un’Europa più sicura, più stabile e più prospera”.

L’allargamento “resta un processo fondato sul merito: ogni Paese candidato deve soddisfare criteri chiari e raggiungere traguardi precisi, secondo un percorso che tiene conto delle sue specificità, con l’obiettivo finale della piena adesione all’Ue”, spiega. “L’Europa deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il tempo in cui potevamo contare sugli altri per proteggerci è finito: dobbiamo essere in grado di difenderci da soli.Per questo stiamo investendo di più nelle nostre industrie e nelle nostre persone”, aggiunge Metsola. “L’Italia svolge un ruolo fondamentale come pilastro della base industriale della difesa europea, grazie a solide reti di ricerca e innovazione, a poli industriali regionali e a ecosistemi ben integrati”, conclude.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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