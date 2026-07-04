UE-Consiglio d’Europa, la giustizia climatica al centro di un incontro rivolto alle nuove generazioni

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La giustizia climatica è un tema sempre più centrale per i giovani europei e per le politiche pubbliche rivolte alle nuove generazioni. Il Portale europeo per i giovani segnala la pubblicazione del nuovo Youth Knowledge Brief “Climate justice in the European youth field”, realizzato nell’ambito della partnership tra Unione europea e Consiglio d’Europa nel settore delle politiche giovanili.

Il documento analizza il ruolo dei giovani, dello youth work e delle istituzioni nella costruzione di una transizione verde equa e inclusiva. Le nuove generazioni sono infatti tra le più esposte agli effetti del cambiamento climatico, ma sono anche protagoniste delle iniziative per l’azione climatica e per soluzioni fondate su equità, inclusione e diritti.

Per accompagnare la pubblicazione, la EU-Council of Europe Youth Partnership organizza martedì 7 luglio, alle 11, un webinar online dedicato al tema. Nel corso dell’incontro il ricercatore Filipe Moreira Alves presenterà i principali risultati del rapporto e discuterà il significato della giustizia climatica per i giovani e per le politiche europee nel settore della gioventù. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività europee volte a rafforzare la partecipazione dei giovani alla transizione ecologica e alla definizione di politiche climatiche più sostenibili e inclusive.

– Foto Ipa Agency –

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