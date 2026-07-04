L’Europa finanzia la produzione di droni ucraini

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha autorizzato l’erogazione della prima tranche da 3,9 miliardi di euro destinata all’acquisizione di sistemi senza pilota per le Forze di Difesa dell’Ucraina, inaugurando il programma di finanziamento previsto nell’ambito dello Ukraine Support Loan, il nuovo meccanismo europeo da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev nel biennio 2026-2027. L’iniziativa, annunciata contestualmente dalla Commissione europea e dal Ministero della Difesa ucraino, rappresenta il primo utilizzo del pacchetto da 6 miliardi di euro specificamente riservato alla produzione e all’approvvigionamento di droni, settore ormai considerato decisivo nell’evoluzione del conflitto.

Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, le risorse consentiranno di incrementare rapidamente gli acquisti di velivoli senza pilota sviluppati dall’industria nazionale, già ampiamente sperimentati in combattimento. “I droni prodotti in Ucraina hanno già dimostrato la loro efficacia sul campo di battaglia. Incrementarne la produzione consentirà di soddisfare più rapidamente le esigenze delle unità combattenti e, allo stesso tempo, rafforzare la nostra industria della difesa”, sottolinea il comunicato ufficiale. Kiev evidenzia inoltre che la rapidità nell’erogazione dei fondi costituisce una priorità strategica, poiché consente di convertire direttamente il sostegno finanziario europeo in capacità operative disponibili sul fronte.

Attraverso Ukraine Support Loan, l’Unione europea mobiliterà 90 miliardi di euro nel periodo 2026-2027. Di tale importo, 30 miliardi saranno destinati al sostegno macrofinanziario del bilancio statale ucraino, mentre 60 miliardi finanzieranno direttamente il comparto della difesa. Per il solo 2026, Bruxelles prevede di destinare 28,3 miliardi di euro al rafforzamento dell’industria della difesa ucraina, con particolare attenzione alla produzione nazionale di sistemi senza pilota, munizionamento e tecnologie dual use. La Commissione europea ha confermato che questa prima erogazione da 3,9 miliardi rappresenta l’avvio operativo del programma destinato ai droni. Il Ministero della Difesa esprime inoltre “profonda gratitudine al Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius, all’Alta rappresentante Kaja Kallas, alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea per decisioni che trasformano il sostegno finanziario in reali capacità operative per i difensori ucraini”.

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