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Vertice del G7 si chiude senza una dichiarazione finale
Il vertice del G7, presieduto dalla Francia, si è concluso ieri a Evian senza che venisse approvata una dichiarazione finale. Si tratta del secondo anno consecutivo, dopo il vertice del G7 sotto la presidenza canadese nel 2025, in cui il gruppo delle sette potenze occidentali conclude l'incontro senza approvare una dichiarazione finale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)