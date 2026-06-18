Cina, lotta alla desertificazione attira attenzione globale e volontari

Yin Yuzhen, una custode della riforestazione del deserto in Cina, ha cercato online il donatore statunitense Ronald Sakolsky, che 20 anni fa aveva sostenuto il progetto. Il suo video è diventato virale, i due si sono rimessi in contatto e Sakolsky visiterà ad agosto la foresta piantata da Yin grazie alla sua donazione. Oggi, volontari di tutto il mondo si stanno unendo alla missione verde della Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)