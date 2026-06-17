Cina, come Baoji è diventata capitale mondiale del titanio

Il titanio è resistente, leggero e sempre più presente nella vita di tutti i giorni. Il sorprendente fulcro di questa trasformazione è Baoji, una città nella provincia cinese dello Shaanxi, pur non avendo miniere di titanio proprie, oggi lavora circa il 30% del titanio mondiale. Dai sommergibili per le profondità marine e dai veicoli spaziali fino agli smartphone, alle tazze e alle biciclette, scoprite come l'innovazione e l'aggiornamento industriale stanno rendendo questo metallo, un tempo raro, più accessibile che mai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)