Cina: lanciato razzo Long March-12 con a bordo nuovo gruppo di satelliti

La Cina oggi ha lanciato un razzo Long March-12 da un sito commerciale a Hainan, inviando nello spazio il 22esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa. Il razzo è decollato alle 10:44 ora di Pechino e ha collocato con successo il carico utile nell'orbita prevista, secondo il sito di lancio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)