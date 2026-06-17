Home Video News Xinhua Cina, impegno per la crescita green apre nuove opportunità per multinazionali
Cina, impegno per la crescita green apre nuove opportunità per multinazionali
Inaugurata il 16 giugno, la settima edizione del Qingdao Multinationals Summit evidenzia l'impegno della Cina a favore di una transizione verde completa nell'ambito del suo 15esimo Piano quinquennale, creando enormi opportunità di partnership ecologiche per le multinazionali di tutto il mondo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)