Home Video News Agroalimentare Cina, grazie alle nuove tecnologie il deserto si trasforma in terreno agricolo
Cina, grazie alle nuove tecnologie il deserto si trasforma in terreno agricolo
Dalle sabbie del deserto ai campi di grano. Ai margini del deserto cinese del Taklimakan, gli agricoltori coltivano grano invernale usando sistemi di irrigazione avanzati e l'acqua proveniente dallo scioglimento delle nevi di montagna, trasformando terre ostili in terreni coltivabili. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)