Venezia, Martone “‘Scherzetto’ è un film prismatico dalle tante sfaccettature”

Venezia, Martone “‘Scherzetto’ è un film prismatico dalle tante sfaccettature”

VENEZIA (ITALPRESS) - Arriva fuori concorso al Lido "Scherzetto", che segna il ritorno del sodalizio tra Mario Martone e Toni Servillo. "C’era il carattere prismatico del romanzo - spiega il regista - che poteva darmi la possibilità di realizzare un film con tante facce: un film che avesse una parte comica, una drammatica, una inquietante. Una ghost story, ma anche una riflessione, una meditazione sul tempo che passa e sulla vita, in un momento di ripensamenti". xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)