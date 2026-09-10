Tg Sport – 10/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Napoli cede al Maradona: Odegaard firma lo 0-1 per l'Arsenal - Inter, difesa a oltranza per Pepo Martinez - Juventus, Spalletti studia la svolta - Milan, rebus Pulisic: per Amorim non è un punto fermo - Nazionale, Alessandro Romano sceglie l’Italia: ok della Fifa - US Open, Zverev e Khachanov in semifinale - Formula 1, la Ferrari punta Madrid - Malagò: “Mancini e Ranieri valore aggiunto alla credibilità” azn