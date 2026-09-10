Home Video News Diplomacy Magazine Diplomacy Magazine – Puntata del 10 settembre 2026
Diplomacy Magazine – Puntata del 10 settembre 2026
ROMA (ITALPRESS) - Nella trentottesima puntata di "Diplomacy Magazine - Il racconto della geopolitica", il format tv dell'Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Daniele Ruvinetti, senior advisor della Fondazione Med-Or, con cui fa il punto sulla situazione in Iran, anche alla luce del doppio appuntamento elettorale in autunno in Israele e negli Stati Uniti. L'ambasciatore Ettore Sequi fa il punto sulla situazione in Ucraina, ripercorrendo e commentando gli ultimi sviluppi. lcr/azn