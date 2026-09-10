Pnrr, Foti “Risultati su efficientamento case popolari oltre aspettative”

ROMA (ITALPRESS) - “I risultati” sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare “sono decisamente superiori ad ogni nostra aspettativa, si tratta di una misura che è stata pensata in occasione dell’ultima revisione del Pnrr. Era un pò una scommessa perché non era facile, ma è stato un progetto che ha mobilitato 1,581 miliardi". Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, in occasione della conferenza stampa sulla Riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr. (ITALPRESS). ads/azn