Venezia, Servillo “La vecchiaia può anche essere una condizione feconda”

VENEZIA (ITALPRESS) - Arriva fuori concorso al Lido "Scherzetto", che segna il ritorno del sodalizio tra Mario Martone e Toni Servillo. "Ho approfittato della bellezza del romanzo di Starnone - dice Servillo- per raccontare un uomo che sente avvicinarsi la vecchiaia. Questo mina le fondamenta della sua personalità, ma questa condizione drammatica è anche feconda e gli consente di percepire le cose diversamente". xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)