Home Video News Energia Energia, Vigilante “Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta”
Energia, Vigilante “Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta”
ROMA (ITALPRESS) - "Si tratta di una misura straordinaria perchè consente di efficientare il patrimonio immobiliare pubblico e dare un beneficio concreto alle famiglie assegnatarie. Parliamo di 25.300 appartamenti che, senza un contributo, vedono l’abbattimento della bolletta in maniera significativa del 30%". Così Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse, in occasione della conferenza stampa sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr. (ITALPRESS). xb1/ads/azn