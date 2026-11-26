CAGLIARI (ITALPRESS) – Grosso incendio nella serata di ieri a Pirri, dove tre autobotti utilizzate per il trasporto di carburante sono andate a fuoco in un rogo all’interno di un deposito. L’allarme è scattato poco dopo le 23 nelle vicinanze dell’Asse mediano, tra lo svincolo per via Cadello e la strada per l’ospedale Brotzu. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma al momento gli investigatori propendono per l’ipotesi dolosa.

In corso gli accertamenti, con le videocamere che potrebbero fornire elementi decisivi. Le tre autocisterne, vuote al momento del rogo, erano parcheggiate nell’area di sosta di un deposito di carburanti vicino a un distributore Esso. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza dell’area, evitando che le fiamme si propagassero ai locali adiacenti ai mezzi coinvolti. Sul posto i Carabinieri, che hanno provveduto a isolare la zona e ad avviare gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si registrano feriti.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).