SASSARI (ITALPRESS) – Importante colpo al mercato della contraffazione in Sardegna. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno individuato una base logistica del falso nel Comune di Olbia, ponendo sotto sequestro oltre 1700 articoli contraffatti e deferendo alla locale Procura della Repubblica, complessivamente, cinque soggetti extracomunitari. Le persone denunciate sono ritenute responsabili di introduzione nello Stato e commercializzazione di prodotti con segni falsi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’attività investigativa condotta dai militari del Gruppo di Olbia, ha permesso di individuare, all’interno di un’abitazione privata nel centro cittadino, un magazzino dove erano custodite, abilmente occultati, decine di scatoloni contenenti merce contraffatta. Nello specifico, i Finanzieri hanno rinvenuto riproduzioni assolutamente fedeli dei più celebri modelli di borse, gadget e articoli di pelletteria commercializzati da case produttrici leader del settore del lusso, per i quali i conduttori dell’immobile, due cittadini di nazionalità senegalese, non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione atta a giustificarne la lecita provenienza e/o detenzione.

I prodotti sequestrati, oltre a essere caratterizzati da pregevole fattura per imitare al meglio gli “originali”, erano volti a ingannare la buona fede degli acquirenti, connotandosi anche per il ricorso a un packaging sempre più ricercato e fedele al “vero”. Il livello della merce offerta era tale da prevedere anche la fornitura di certificati di garanzia e di autenticità posti a corredo dei prodotti, ceduti con tanto di shopper e confezioni con logo, perfettamente riproducenti le fattezze degli originali. Le attività sono state estese anche a un ulteriore abitazione privata, riconducibile al medesimo proprietario, risultata abitata da altri 3 soggetti, di nazionalità gambiana dove, con il supporto dell’unità cinofila antidroga, i finanzieri pervenivano al sequestro di circa 90 grammi di Marjuana, 30 di hashish e 11 di cocaina. I cinque extracomunitari, tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale e privi di occupazione, sono stati denunciati.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).