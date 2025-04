ROMA (ITALPRESS) – Con dieci nuove puntate (su RaiPlay da giovedì 10 aprile e su Rai3 dal 12 maggio), Valerio Lundini ripropone le sue “Faccende complicate”. Il tono è quello ironico e surreale al quale ci ha abituato con il quale affronta “involontariamente” temi importanti come la politica, il bullismo (“per stigmatizzare la facilità con cui uno riesce a dire ‘no al bullismo’ e poi guarda altrove quando vede due ragazzini che si picchiano”) e l’integrazione. Lo fa avvalendosi anche dell’aiuto di personaggi famosi come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Milena Gabanelli e, persino, Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de ‘Il signore degli anelli’: “Era in Italia, abbiamo pensato di utilizzarlo nella prima puntata, quella sugli indecisi in politica, visto che ‘Il signore degli anelli’ è considerato di destra – racconta Lundini – Per la sinistra siamo andati a Carrara, dove hanno inaugurato una statua di Che Guevara mentre per il centro abbiamo organizzato una festa nel quartiere romano di Torre Spaccata dove, secondo alcuni studi, sta il centro d’Italia”.

Per questa nuova edizione Lundini ha girato parecchio e ha incontrato tante persone, non solo nel nostro Paese: è stato a Madrid, a Istanbul e in Svezia: “Con ‘Faccende complicate’ Valerio Lundini va alla scoperta di storie, in bilico tra il vero e il surreale, che parlano con sottile ironia di quello che siamo, mostrando le contraddizioni del nostro tempo – osserva il direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, Marcello Ciannamea – La sua è una narrazione originale, informale e avvincente per un pubblico che ama divertirsi ed essere sorpreso”. E “Faccende complicate” è “un progetto che nella stagione precedente ha avuto risultati straordinari con oltre 1 milione e 600 mila visualizzazioni e 353 mila ore di tempo speso, con un profilo di pubblico meraviglioso fra i 25 e i 34 anni che raramente si riesce a raggiungere”.

Per questo arriverà anche nell’access di Rai3 dove, ricorda Ciannamea, “con la prima edizione ha ottenuto il 5% di share con punte di oltre un milione di spettatori”. “Faccende Complicate” è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Stand by Me. “Sono molto orgogliosa di aver prodotto la nuova esilarante stagione di ‘Faccende complicate’ – dice Simona Ercolani, amministratrice delegate direttrice creativa Stand by me -. La chiave, di fronte a un talento così grande, è sempre quella di lasciargli assoluta libertà creativa. Il risultato è una serie unica, con uno stile inconfondibile, fuori dagli schemi e con la capacità – tipica di Lundini – di innovare il linguaggio televisivo ogni volta in modo sorprendente”.

– foto ufficio stampa Rai –

