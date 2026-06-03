ROMA (ITALPRESS) – La celebrazione istituzionale da Piazza del Quirinale a cura di Rai Cultura “I Volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”, si è aggiudicata la prima serata con 2 milioni 480mila spettatori e il 16,2% di share. Lo rende noto la Rai. La programmazione dedicata alla festa per gli 80 anni della Repubblica italiana ha conquistato il pubblico Rai già a partire dalla Parata trasmessa dai Fori Imperiali, seguita su Rai 1 da 3 milioni 253mila spettatori che segna il 44,1% di share. Nel preserale, “Ne parliamo con il Presidente” ha realizzato il 14,9% di share con 1 milione 979mila spettatori.

– Foto Quirinale –

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